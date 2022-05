Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 6 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 6 maggio per i nati sotto il segno del Capricorno porta molta riflessione in questi giorni, forse vi siete ritrovati a dover ricominciare da capo nella professione e questo vi agita un po’!

Con una influenza lunare che confonde le idee è probabile sentirsi distratti. Puntate tutto sugli affetti e su chi può capire la difficoltà che state affrontando al momento, le polemiche sono da evitare, meglio avere un dialogo costruttivo in particolare da domani, sappiate che comunque nei sentimenti tutto migliora nel mese di giugno. Ci vuole un occhio attento alle spese in questo periodo, meglio non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 6 maggio: amore

In amore, cari Capricorno, cercate alleati in chi vi sta vicino, ci sono giorni davvero un po’ sottotono e avete voglia di sentirvi al massimo quando si tratta di passionalità! È probabile che chi porta avanti una storia da molto tempo non sia del tutto soddisfatto, anche se di solito un amore vi coinvolge completamente sotto questo cielo dubbioso ogni tanto pensate ad altro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 6 maggio: lavoro

Ci vuole un po’ di organizzazione sul lavoro in questi giorni, cari Capricorno, avete bisogno di rimettervi in gioco nella professione, ma ovviamente non è facile ripartire da soli, meglio considerare accordi vantaggiosi per essere più tranquilli.

Alcuni progetti potrebbero essere messi in pausa, ci vogliono nuove valutazioni e molta riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 6 maggio: fortuna

Potrete trovare giorni più chiari alla fine del mese di maggio, da domani migliora anche a livello di tensione, sceglierete di vivere le giornate del fine settimana in modo più tranquillo, vi serve decisamente riposare!

Cercate di ascoltare ciò che il fisico vi comunica e se vi sentite spossati meglio curarsi subito e non rimandare.

