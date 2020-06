Platinette ha speso parole molto importanti per Giancarlo Magalli, riguardo le sue doti di conduttore e intrattenitore in tv. L’opinionista, il cui vero nome è Mauro Coruzzi, ne ha scritto all’interno della sua rubrica sul settimanale DiPiùTv incentrata sui protagonisti della televisione, non solo italiani. Le parole spese per Magalli si riferiscono alla conduzione del programma quotidiano I Fatti Vostri, in onda su Rai 2 in tarda mattinata, ora fermo per la pausa estiva.

L’elogio al conduttore de I Fatti Vostri

Giancarlo Magalli presenta I Fatti Vostri ininterrottamente ormai dal 2009, anche se le prime conduzioni dello storico programma di Rai 2 risalgono addirittura al 1991.

Secondo Platinette gran parte del successo del programma va attribuito allo stesso Magalli. “Gli ascolti de I Fatti Vostri non sono altisonanti e girano attorno al milione di spettatori” avrebbe scritto Platinette nella sua rubrica, come riportato da alcune fonti. “Se non fosse per Magalli sarebbe difficile ottenere anche questo” avrebbe poi aggiunto.

Platinette: “Giancarlo Magalli è irresistibile“

La conduzione di Magalli sarebbe dunque la principale ragione del successo de I Fatti Vostri, che nell’ultima edizione ha registrato stabilmente uno degli ascolti giornalieri più alti fra i programmi di Rai 2.

“Giancarlo Magalli è irresistibile” avrebbe proseguito Platinette nel suo commento “è grazie a lui se continuiamo a farci i fatti altrui”.

“La sua propensione alla battuta, a cui non manca l’ironia, e un filo di perfidia, di cui a turno sono vittime anche ospiti e parte del cast” avrebbe poi aggiunto, elogiando le qualità di intrattenitore di Magalli. Per poi concludere: “Basti pensare al litigio con Adriana Volpe”. Il riferimento è ai litigi del conduttore con l’ex modella che lo ha affiancato nella conduzione del programma per alcuni anni.

È dal 2017 che i due ex-colleghi si accusano a vicenda, e la questione ha avuto anche degli strascichi legali.

Le battute di Magalli ai colleghi

Giancarlo Magalli, che di recente è stato vittima di un incidente stradale, sembra avere la battuta facile, e tanti sono i colleghi che ha preso di mira negli ultimi anni. Fra questi c’è Paolo Fox, da anni ospite fisso a I Fatti Vostri con il suo Oroscopo, che di recente ha lanciato lui una frecciatina al collega.

Ma anche nei confronti della sua attuale co-conduttrice, Roberta Morise, Magalli si è lasciato scappare qualche commento di troppo, definendo il suo abito “virginale“. Tutti aspetti che per Mauro Coruzzi sembrano garantire il successo del programma.

