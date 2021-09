Oroscopo Bilancia domani 25 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 25 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Occhio alla giornata che sta per aprirsi al vostro cospetto, cari amici della Bilancia, perché sembra essere leggermente impegnativa, con l’opposizione contemporaneamente di Mercurio, Venere e Marte. Gli ostacoli che vi troverete ad affrontare in giornata sembrano essere tanti, oltre a dover fare i conti con un fastidioso blocco sul posto di lavoro.

In realtà, il clima generale attorno a voi sembra essere fastidioso, occhio.

Oroscopo Bilancia, 25 settembre: amore

A livello amoroso, la giornata non sembra essere affatto positiva, ma neppure estremamente negativa, cari Bilancia. È vero che non sembrate potervi sentire così tanto sereni o soddisfatti della vostra relazione stabile, ma anche vero che la Luna vi spinge lungo la strada della diplomazia, aiutandovi a trovare il giusto equilibrio, in questo periodo carente, con la vostra dolce metà!

Oroscopo Bilancia, 25 settembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la vita lavorativa, cari Bilancia, nulla di troppo buono sembra potervi allietare l’umore, ma anzi sembra essere l’origine del vostro malumore dalla giornata.

Non riuscirete ad essere così tanto attivi e produttivi, rischiando di inciampare in un gran numero di occasioni, a causa degli ostacoli disseminati sul vostro percorso. Un leggero blocco potrebbe infastidirvi, non fatevi abbattere!

Oroscopo Bilancia, 25 settembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra affatto essere positiva nei vostri piani astrali, carissimi amici nati sotto la Bilancia. Avrete, però, capito che quando non è positiva, allora non è neppure negativa, ma semplicemente assente ed ininfluente.