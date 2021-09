Oroscopo Pesci domani 25 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 25 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Pesci

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Poche buone notizie vi attendono in questa giornata di sabato, cari Pesci, a partire dall’angolo negativo in cui troverete Mercurio, unitosi ai già pessimi Marte e Venere. Cercate di ponderare bene quello che fate, perché il rischio di cadere in errore è veramente alto, soprattutto sul posto di lavoro.

In amore, dei vecchi dissapori mai risolti sembrano poter tornare a galla in giornata, rovinando il vostro procedere.

Leggi l’oroscopo del 25 settembre per tutti i segni:

Oroscopo Pesci, 25 settembre: amore

State veramente molto attenti alla vostra giornata amorosa di sabato perché non sembra volervi gratificare sotto nessun punto di vista.

Voi amici dei Pesci impegnati, sembrate dover fronteggiare un vecchio rancore, mai superato, con la vostra dolce metà. Litigare sembra veramente probabile, ma cercate di evitarlo con tutti voi stessi perché potreste rimetterci veramente molto.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Pesci, 25 settembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, nel caso vi fosse possibile, evitate di andare a lavorare, perché non sembrate veramente poterne ricavare nulla di buono, cari Pesci.

Con questo cielo, il consiglio principale è quello di restare fermi, o quanto meno di non impegnarvi in nulla di troppo complesso. Cercate, magari, un po’ di relax e tranquillità, includendo anche la vostra dolce metà nel caso foste impegnati.

Oroscopo Pesci, 25 settembre: fortuna

Nulla vi attende da parte della fortuna in questa decisamente faticosa e fastidiosa giornata di sabato, cari nati sotto il segno dei Pesci. Non dovreste neppure accorgervene, troppo impegnati a fronteggiare le avversità del quotidiano.