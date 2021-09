Oroscopo Sagittario domani 25 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La notizia di Mercurio che abbandonerà i vostri piani astrali, amici del Sagittario, non dovrebbe affatto essere positiva, considerando anche che andrà ad unirsi agli influssi già negativi di Venere e Marte. Cercate, soprattutto, di essere prudenti perché il rischio di sbagliare è piuttosto alto con tutte quelle opposizioni astrali.

Poco lucidi, parecchio confusi, sul lavoro dovreste procedere con veramente molta calma.

Oroscopo Sagittario, 25 settembre: amore

La giornata amorosa che vi attende alle porte di questo sabato sembra essere piuttosto tranquilla, senza grandi problemi o sfide, ma neppure particolari novità.

A rendere tutto peggiore potrebbe essere il vostro pessimo umore, che vi farà interpretare questa tranquillità come monotonia, cosa che non vi piace affatto. Cercate di non darci peso, e se non ci riusciste, parlatene con il partner.

Oroscopo Sagittario, 25 settembre: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, invece, cercate di rimboccarvi le maniche, tenendo anche gli occhi aperti, carissimi Sagittario.

Con quel pessimo clima che imperversa attorno a voi non sembrate potervi sentire particolarmente lucidi mentalmente, ma anzi piuttosto distratti. Cercate di evitarlo, mantenendo sempre alta la vostra concentrazione per evitare qualsiasi fastidioso problema.

Oroscopo Sagittario, 25 settembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra avere nulla di particolare in serbo per voi in questa giornata di sabato, cari amici nati sotto il Sagittario. Non pensateci per non aggiungere altre preoccupazioni a quelle che già vi infastidiscono parecchio.