Oroscopo Paolo Fox domani 16 ottobre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 16 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 16 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre: Gemelli

Cari Gemelli, questa giornata di sabato sembra essere soggetta ad una vostra grandissima voglia di stare un po’ da soli in disparte, senza curarvi troppo di ciò che vi succede attorno.

La monotonia e la routine cominciano a sembrarvi delle gabbie troppo grosse e forse siete davanti ad un generale rinnovamento della vostra vita! Un chiarimento con il partner è, probabilmente, necessario.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre: Bilancia

Questa seconda parte dell’anno si sta rivelando più positiva di quanto vi sarete aspettati, amici nati sotto il segno della Bilancia, dopo un inizio veramente molto burrascoso. Ora è arrivato il momento di iniziare a progettare sul serio qualcosa per il futuro, forse amoroso, forse lavorativo, o addirittura entrambi! Se la vostra coppia fosse, però, in crisi, cercate prima di risolvere prima tutte le questioni.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre: Acquario

Le idee che vi frullano in mente, carissimi Acquario, sembrano essere veramente moltissime ed ottime in questo periodo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox! Anche l’intraprendenza non vi manca certamente, quindi cosa aspettate a dargli il via, o almeno a proporle?! L’amore in questo sabato sembra essere veramente al top, con una splendida Venere ad allietarvi dai vostri piani astrali!