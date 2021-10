Oroscopo Paolo Fox domani 16 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre: Toro

La settimana appena trascorsa non è stata certamente tra le vostre più belle o emozionanti, carissimi Toro, soprattutto a causa di un paio di brutti litigi.

In questo sabato, dunque, cercate di mettere in ordine le vostre idee, perché potrete trovare delle ottime soluzioni a tutti questi fastidi! Cercate di non dare troppa importanza al rancore, anche nel caso in cui siate voi dal lato della ragione.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre: Vergine

Amici nati sotto la Vergine, il vostro sabato sembra essere intriso da una certa sensazione di pessimismo che non vi rende così tanto semplice andare avanti.

Alcune cose proprio non stanno procedendo bene, ma nulla è irreparabile quindi non ha senso lasciarsi andare allo sconforto. Numerosi ritardi sul luogo di lavoro, sia all’inizio del vostro turno che in alcuni appuntamenti.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre: Capricorno

Secondo le letture degli astri di Paolo Fox, il sabato che si apre al vostro cospetto sembra essere piuttosto buono, cari amici del Capricorno! Siete in una fase di continua crescita, che culminerà all’inizio di novembre quando le cose miglioreranno drasticamente per voi! Soprattutto l’amore regala importanti soddisfazioni, e chissà, forse un matrimonio o un figlio potrebbero attendervi!