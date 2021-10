Oroscopo Leone domani 18 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Occhio alla brutta posizione di Venere nei vostri piani astrali di lunedì, cari amici del Leone, perché sembra volervi far incappare in qualche fastidioso e marcato problema. Nel caso in cui il vostro rapporto sia in crisi ormai da tempo, delle piccole questioni potrebbero sorgere, magari accentuando il vostro desiderio di ripartire da zero.

Tuttavia, le opportunità di dialogo sono piuttosto accentuate, sfruttatele!

Oroscopo Leone, 18 ottobre: amore

State attenti, insomma, nel caso in cui siate stabilmente impegnati da tempo, con una relazione che ormai da tempo non procede più serenamente. Alcune questioni potrebbero sorgere, spingendovi a valutare l’idea di lasciare perdere tutto e ricominciare.

Ma, nel caso ci teneste alla relazione, cari amici del Leone, sfoderate tutte le vostre capacità di dialogo, affrontando i problemi con calma e trovando dei modi più semplici di agire!

Oroscopo Leone, 18 ottobre: lavoro

Sul posto di lavoro non sembrate essere soggetti ad alcun particolare transito in questa giornata di lunedì, carissimi Leone.

Questo vuol dire che la giornata sarà decisamente tranquilla e procederà senza grossi problemi o sfide ad attendervi. Non aspettatevi di fare chissà quale passo avanti rispetto al successo, ma per ora è importante che tutto proceda bene, senza che vi sentiate di dover affrettare le cose.

Oroscopo Leone, 18 ottobre: fortuna

La fortuna non avrà alcun ruolo importante o secondario nel vostro lunedì, carissimi amici nati sotto il segno del Leone. Non prendetela come una cosa negativa, ma non pensateci neanche, rimboccatevi le maniche andate avanti!