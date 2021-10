Oroscopo Pesci domani 18 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 18 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Pesci

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, il vostro lunedì sembra essere caratterizzato dalla bella presenza di Mercurio e Marte all’interno dei vostri piani astrali! La Luna, però, continuerà ad essere particolarmente fastidiosa. In amore, Venere sembra voler causare un paio di fastidi alle coppie di vecchia data che stanno attraversando già da tempo una piccola crisi.

Qualche nuovo incontro, però, sembra poter allietare voi single del segno!

Leggi l’oroscopo del 18 ottobre per tutti i segni:

Oroscopo Pesci, 18 ottobre: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra volersi configurare come leggermente fastidiosa per voi che da tempo siete impegnati. Le coppie che stanno attraversando un periodo di crisi sembrano poter incappare ancora in una serie di litigi.

Chi, invece, è impegnato in una relazione che procede a gonfie vele potrebbe, al più, dover affrontare un paio di piccole incomprensioni. Per voi single dei Pesci sembra arrivato il momento per conoscere qualcuno di nuovo!

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Pesci, 18 ottobre: lavoro

La giornata lavorativa, invece, sembra essere caratterizzata da un clima piuttosto tranquillo e sereno, ma senza grandissime nuove opportunità ad attendervi.

Tutto dovrebbe procedere a gonfie vele, tra progetti e mansioni, con una certa sensazione di monotonia ad accompagnarvi per tutta la giornata. Non fatevi abbattere ed andate avanti, prima o poi il successo arriverà!

Oroscopo Pesci, 18 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata di lunedì sembra esservi particolarmente lontana carissimi nati sotto il segno dei Pesci. Al solito, però, non si tratta di un aspetto negativo, basterà evitare investimenti ed azzardo!