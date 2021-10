Oroscopo Paolo Fox domani 20 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre: Ariete

Occhio, carissimi Ariete, perché nel corso di questa giornata di mercoledì sembra che dobbiate stare particolarmente attenti a non commettere alcun errore.

Spesso, quando avete troppe cose da fare tendete a fare tutto velocemente, tralasciando alcuni dettagli che una volta messi assieme vi fanno apparire superficiali. Siate più attenti, mente nel frattempo l’amore sembra procedere bene.

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre: Leone

Amici nati sotto il segno del Leone, questa Luna un po’ particolare sembra volervi spingere a confessare un segreto o un sentimento a qualcuno di cui vi fidate veramente, oppure direttamente all’interessato! Pensate un po’ meno al lavoro e più alla relazione stabile, Venere è positiva e sembra voler riaccendere qualcosa in voi! Comunque, il lavoro procede tranquillo, forse un po’ monotono.

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre: Sagittario

Il mercoledì che le letture degli astri di Paolo Fox disegnano nel vostro futuro sembra essere leggermente impegnativo, cari Sagittario. I sentimenti non sono particolarmente accentuati, né regalano particolari sensazioni, ma niente di effettivamente grave! Nuovi incontri ed amicizie sembrano possibili per voi single, ma potrebbero anche essere dei buoni contatti lavorativi!