Classifica Paolo Fox settimana dal 25 al 31 ottobre: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo

Oroscopo per la settimana dal 25 al 31 ottobre. Vuoi sapere cos’hanno in serbo le stelle per il tuo segno zodiacale? Leggi le previsioni su amore, lavoro, fortuna e molto altro. Paolo Fox ha letto le stelle per questa settimana e ha decretato la classifica dei segni:

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

La classifica della settimana, dal primo all’ultimo segno, continua sotto il video.

Oroscopo Cancro

Amici del Cancro, una splendida settimana che vi vede in primissima posizione, dopo la scorsa che vi vedeva decisamente arrancare alla fine della lista!

Già da queste primissime battute della settimana vi renderete conto che la vostra voglia di ottenere qualcosa di nuovo, rialzandovi o tornando a combattere, sarà veramente alle stelle! Nulla vi ferma o frena, andate a prendere ciò che volete!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Gemelli

L’inizio di questa ultima settimana di ottobre, carissimi nati sotto i Gemelli, sembra essere veramente ottimo per voi!

Sia l’amore che il lavoro sembrano essere veramente favoriti, cercate di lasciarvi andare un pochino di più ai sentimenti che vivete! Un buon successo sembra poter attendere anche voi amici single che avete una grandissima voglia di sentirvi nuovamente amati!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Vergine

Terza posizione nella classifica di Paolo Fox per voi amici della Vergine in questa ultima settimana di ottobre! Il cielo di cui potete godere sembra essere ottimo, soprattutto per ottenere qualche buon successo amoroso, prima dell’arrivo di novembre!

Infatti, il prossimo mese Venere sarà dalla vostra, pronta a rendere eccellenti e durature tutte le vostre varie relazioni, soprattutto quelle amorose!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Acquario

Carissimi amici dell’Acquario, il vostro animo da bastian contrari sarà particolarmente accentuato in questo periodo, ma forse potrebbe mettervi in alcune posizioni leggermente scomode. Il suggerimento di Paolo Fox, dunque, è quello di calmarvi un attimo, provando a sfruttare Venere e Mercurio in posizione splendida per voi! Questi dovrebbero farvi incappare in un bel successo, approfittatene!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Bilancia

È un periodo di cambiamenti per voi, amici nati sotto la Bilancia, non necessariamente nella vostra vita. Magari, infatti, avvertite l’esigenza o una notevole voglia di cambiare qualcosa in casa vostra, magari il colore o i mobili, o ancora di rinnovare il vostro armadio! Assecondatela e dedicateci un po’ di tempo in settimana, vi aiuterà a recuperare l’equilibrio perso nel corso di ottobre, in vista del solare novembre!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Pesci

Piano piano, carissimi Pesci, voi state recuperando terreno in vista di quel novembre che sembra veramente volervi favorire!

Avete affrontato un periodo veramente difficile e lungo, ma già da qualche giorno ormai avvertite una nuova serenità attorno a voi, assecondatela e smettete di pensare al passato e ai suoi problemi! Tendete le braccia verso quel meraviglioso futuro!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Sagittario

Cari nati sotto il Sagittario, questo è un ottimo momento per voi che da tempo volete innamorarvi! Siete stufi di questo complesso 2021, volete voltare pagina e gli astri vi aiutano, soprattutto tra giovedì e sabato, quando il cielo sarà veramente bello!

Occhio a questi primi giorni della settimana, ciò che vi accade attorno non sembra essere così tanto sereno, non litigate con nessuno!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Ariete

Le prime tre giornate di questa settimana, carissimi amici dell’Ariete, sembrano essere all’insegna della lotta per ottenere qualcosa che vi manca. Dovreste, magari, cercare di affidarvi all’aiuto di qualcuno di cui vi fidate, non sempre riuscite a fare le cose da soli e, in fin dei conti, non vi dispiace neanche così tanto collaborare con gli altri! Venerdì e sabato vi attende un ottimo recupero in amore!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Capricorno

Amici del Capricorno, è vero che il resto del vostro anno, e anche il prossimo voi dovreste in generale godere di un ottimo cielo, specialmente per la sfera amorosa! Da novembre Venere sarà dalla vostra parte, e tutti i single rimasti delusi dall’ultimo periodo, potranno tornare a sperare in un sereno amore duraturo! Insomma, tenete duro ancora un po’, niente dovrebbe rivelarsi troppo complesso!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Toro

Amici nati sotto il segno del Toro, occhio ai vostri rapporti nel corso di questa settimana. Secondo le letture degli astri di Paolo Fox, tra giovedì, venerdì e sabato, in particolare, sarà importante chiarire alcune cose del passato leggermente oscure. Novembre sarà, infatti, un mese molto importante per i vostri transiti, ma dovete cercare di sistemare le varie problematiche prima del suo inizio, ormai imminente.

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Scorpione

Il Sole è dalla vostra parte, carissimi Scorpione, e dovrebbe infondervi delle notevoli forze, particolarmente utili per impegnarvi, specialmente se aveste faticato leggermente sul lavoro nel corso dell’ultima settimana. Tendete a dimostrarvi sicuri di voi stessi, magari dicendo cose che non pensate veramente e finendo per creare dei dissapori. Magari, almeno con il partner, apritevi di più!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Leone

Carissimi Leone, le letture degli astri di Paolo Fox per questa ultima settimana di ottobre sembrano suggerire una vostra notevole voglia di iniziare qualcosa di nuovo ed emozionante. Tuttavia, il periodo non sembra essere dei migliori per ottenere delle novità, ma a voi piace combattere, soprattutto quando vi dicono di non fare qualcosa! Piccole dispute probabili in amore, occhio.

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre