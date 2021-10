Oroscopo Paolo Fox domani 26 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 26 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox il 26 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre: Ariete

Carissimi Ariete, la Luna sarà ancora opposta nel corso del vostro martedì, cercate di stare attenti anche se non dovrebbe avere alcun esito troppo negativo!

Riducete il vostro impegno alle cose essenziali e fondamentali, senza impegnarvi troppo e, soprattutto evitando di accumulare ulteriore stanchezza sulle spalle. Ritardi ancora probabili ad alcuni appuntamenti amorosi importanti.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre: Leone

La settimana che si sta aprendo piano piano per voi cari nati sotto il Leone sembra essere decisamente lenta e colpita da qualche impegnativo fastidio. Se steste iniziando delle cose nuove, come dei progetti lavorativi o amorosi, allora incontrerete le maggiori difficoltà. Ma tenete a mente che sono parte fondamentale di ogni cambiamento, affrontatele, superatele e vi aiuteranno a ripartire!

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre: Sagittario

Le letture dei transiti di Paolo Fox sembrano disegnare nel vostro martedì una giornata in cui sarà importante che non vi isoliate o chiudiate in voi stessi, cari Sagittario! Non abbiate paura di buttarvi o di mettervi in gioco perché solamente così potete ottenere grandi cose! Il lavoro procede nel migliore dei modi, tra piani e progetti nuovi che prendono il via, magari proprio grazie a voi, permettendovi qualche passo avanti!