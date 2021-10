Oroscopo Leone domani 26 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

La giornata che sembra aprirsi al vostro cospetto, cari amici del Leone, sembra essere piuttosto buona, con una Luna decisamente favorevole, assieme anche a Venere! L’amore, dunque, sembra poter procedere piuttosto bene, almeno nel caso in cui siate impegnati stabilmente! Mentre, sul lavoro l’opposizione del Sole sarà decisamente tangibile e fastidiosa, occhio veramente a quello che fate.

Leggi l’oroscopo del 26 ottobre per tutti i segni:

Oroscopo Leone, 26 ottobre: amore

La giornata amorosa che vi attende in questo martedì sembra essere piuttosto buona, grazie alle ottime Luna e Venere! Nel caso siate impegnati stabilmente, non aspettatevi nulla di brutto in giornata, ma neppure nulla di nuovo o emozionante.

Mentre, amici single del Leone, voi dovreste cercare di coltivare un po’ di più una qualche amicizia che, forse, talvolta trascurate!

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Leone, 26 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa le attenzioni che dovreste mettere sono veramente molte, carissimi Leone. Le energie sono in calo, così come ottimismo e fiducia in voi stessi, magari cercate di rallentare un attimo dalle ultime ottime giornate, ponderando bene su cosa fare e come farlo.

Idee e forze non vi mancano, ma il rischio di inciampare è alto, non fate troppe cose, troppo difficili.

Oroscopo Leone, 26 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, sembra aver quasi completamente esaurito il suo ottimo influsso nella vostra vita, carissimi nati sotto il segno del Leone. Nulla di grave, ne avete goduto per alcune giornate, ora tocca anche agli altri segni!