Oroscopo Paolo Fox domani 26 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 26 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 26 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre: Toro

Carissimi Toro, la giornata che si aprirà al vostro cospetto in questo martedì sembra essere interessata da un notevole recupero energetico per voi!

È solo importante che non vi facciate distrarre da nulla di ciò che vi capita attorno, per quanto fastidioso possa sembrarvi. Ogni cosa troverà la sua soluzione a tempo debito, ma ora è importante che vi rialziate e camminiate.

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre: Vergine

Le letture dei transiti astrali fatte da Paolo Fox sembrano presagire una giornata veramente ottima per voi amici della Vergine! Occhio solamente a qualche rapporto amicale, con una persona gelosa che non vi permette di esprimervi pienamente, tarpandovi un po’ le ali. Magari è ora di rinnovare le vostre amicizie, ma le varie sfere in cui vi muovete sembrano procedere tutte veramente al meglio!

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre: Capricorno

L’opposizione lunare sembra voler rendere impegnativo il vostro procedere nel corso di questo martedì, cari nati sotto il segno del Capricorno, occhio. Le responsabilità che avete sul posto di lavoro sembrano sopraffarvi leggermente, cercate di scaricarne alcune, d’altronde nessuno vi giudicherà negativamente se lo faceste. Il recupero arriverà senz’altro, ma più avanti.