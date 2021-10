Oroscopo Paolo Fox domani 28 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Toro

Cari Toro, la vostra giornata di giovedì sembra dare il via a due giornate di fila segnate da una notevole fatica che graverà sulle vostre spalle.

Tenetevi lontani dalle situazioni per nulla chiare, ma anche dalle questioni delicate e complicate, non ne ricavereste nulla di positivo. Stanchi e demotivati, lavorare sarà parecchio complicato, oltre che forse anche leggermente inconcludente.

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Vergine

Iniziate a penare già al fine settimana, carissimi nati sotto il segno della Vergine, seppur sia ancora giovedì! Occorre organizzare qualcosa di bello, per sfruttare gli ottimi influssi che dovrebbero interessare la vostra coppia, specialmente domenica! Potreste incappare, però, in alcune piccole complicazioni lavorative che forse vi faranno un po’ demordere, o quanto meno tentennare.

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Capricorno

Le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox sembra presagire una giornata di giovedì in cui, nella vostra mente, torneranno ad essere centrali i desideri che serbate da tempo, amici del Capricorno! È ora di muoversi per realizzarne, o ottenerne, qualcuno, datevi da fare! Determinazione e saggezza, per ponderare bene sul da farsi, non vi mancheranno, cercate di impegnarvi veramente!