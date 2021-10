Oroscopo Vergine domani 28 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 28 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Vergine

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Una Luna abbastanza positiva sembra accogliervi in questa giornata di giovedì, amici della Vergine, assieme anche ad un ottimo Sole che garantisce vitalità ed energie! La giornata non sarà esattamente una passeggiata perché nel frattempo Marte e Mercurio sono negativi, ponendo l’attenzione su alcune questioni economiche che richiederanno un intervento rapido e deciso.

Venere negativa per l’amore.

Oroscopo Vergine, 28 ottobre: amore

La giornata amorosa sembra essere, insomma, colpita dalla pessima opposizione di Venere nei vostri piano astrali. Nel caso siate single, in particolare, conoscere ed approcciare qualcuno non sarà per nulla semplice, se non quasi del tutto impossibile, o quanto meno poco gratificante.

Mentre, voi coppie della Vergine, sembrate provare un generale malessere interiore, provate ad affrontarlo.

Oroscopo Vergine, 28 ottobre: lavoro

Dal punto di vista, invece, della sfera lavorativa potrete contare su delle fantastiche ed accentuate energie, oltre che su di una vitalità decisamente ottima! Non vi attende nulla di particolarmente grande, non montatevi la testa, ma neppure nessuna grande sfida o problema, non preoccupatevi!

Voi datevi da fare come sempre e se vi si presentasse una spesa, cercate di affrontarla nell’immediato.

Oroscopo Vergine, 28 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di giovedì potrebbe avere delle influenze importanti per voi carissimi amici nati sotto la Vergine! Potrebbe, infatti, farvi evitare quelle spese, oppure trasformarle in occasioni di guadagno!