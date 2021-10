Oroscopo Gemelli domani 28 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Un’ottima Luna accoglierà voi carissimi amici dei Gemelli alle porte di questa giornata di giovedì! Occhio solamente alle possibili spese impreviste, meglio affrontarle subito e dimenticarle, se fosse possibile. Sul lavoro sembra che possiate fare una nuova conoscenza importante che presto o tardi vi garantirà un qualche nuovo cliente o contratto!

Venere è ancora opposta, e dunque l’amore richiede attenzione.

Oroscopo Gemelli, 28 ottobre: amore

Occhio, quindi, alla vostra giornata amorosa perché sembra essere ancora colpita dal pessimo transito di Venere in angolo negativo. Nulla di grave, non fasciatevi la testa in anticipo, magari vi verrà solo richiesto di assumervi qualche responsabilità in più, basta che non vi innervosiate e tutto si risolverà rapidamente!

Amici single dei Gemelli, occhio agli appuntamenti, regalano solo delusioni.

Oroscopo Gemelli, 28 ottobre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa tutto sembra poter andare veramente per il meglio, con delle ottime idee utilissime per progredire serenamente!

Datevi da fare, anche perché le forze fisiche e mentali non mancano certamente, tanto vale impegnarle in qualcosa di costruttivo! Giove vi aiuta a trovare qualche nuova, importante, strada per il futuro, guidandovi al successo!

Oroscopo Gemelli, 28 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere molte occasioni per influenzarvi in questa buona giornata di giovedì, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli. Come sempre, però, capita principalmente quando tutto va bene e non ci sono situazioni impegnative!