Oroscopo Leone domani 28 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 28 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Una giornata di giovedì ancora leggermente complicata da gestire con una Luna dissonante che causa malumori e fastidi generici, molto probabilmente in famiglia. L’amore è allietato da un ottimo potere sessuale ed erotico, da sfruttare nel caso siate impegnati, ma anche se foste single!

Mercurio positivo aiuta ad ottenere qualche piccolo successo, purché in giornata vi attendano viaggi e scambi sociali generici!

Leggi l’oroscopo del 28 ottobre per tutti i segni:

Oroscopo Leone, 28 ottobre: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere veramente ottima, con un potere sessuale ed erotico decisamente accentuato, oltre a fascino e sensualità! Nel caso siate impegnati, approfittatene per fare qualcosa di emozionante con il partner, sperimentando alcune cose nuove!

Mentre, voi single del Leone, potreste facilmente incappare in qualche nuovo sentimento, oppure in un’ottima avventura!

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Leone, 28 ottobre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata che vi attende sul posto di lavoro, tutto sembra poter andare per il migliore dei modi, pur però non riuscendo ad ottenere nulla di particolarmente grande.

Se doveste viaggiare, spostarvi, comunicare, telefonare, allora sappiate che il fondamentale aiuto di Mercurio potrebbe farvi ottenere dei buonissimi successi! Datevi da fare, come sempre!

Oroscopo Leone, 28 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, si riverserà dunque nella vita tutti voi che in questo giovedì dovrete muovervi per lavoro, carissimi amici nati sotto il segno del Leone! Non è, ovviamente, chiaro di che tipo di fortuna si tratti, ma sta a voi scoprirlo!