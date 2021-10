Oroscopo Cancro domani 28 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 28 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Cancro

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Carissimi Cancro, ancora un’ottima Luna nella vostra orbita celeste, assieme ad un altrettanto ottimo Sole che vi rendono ottimisti e fiduciosi in voi stessi anche in questo giovedì! In queste ore dovreste osare un po’ di più, specialmente sul lavoro, dove potrete contare anche su di una buonissima concentrazione!

Mercurio e Marte, però, ancora opposti sembrano creare un leggero clima di tensione nei vostri rapporti.

Oroscopo Cancro, 28 ottobre: amore

La sfera amorosa che vi attende in questa giornata di giovedì sembra essere, di per sé, piuttosto positiva e serena, ma dovrete stare leggermente attenti al vostro umore.

L’opposizione di Marte e Mercurio potrebbe, infatti, rischiare di far sorgere un qualche litigio con il vostro partner, cari Cancro. Potete evitarlo, ma dovete anche evitare di rispondere male alla dolce metà per riuscirci.

Oroscopo Cancro, 28 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda la giornata lavorativa, invece, sarete sorretti da un fantastico ottimismo, oltre che da una rinnovata fiducia in voi stessi che vi potrebbero portare verso degli importanti risultati!

Anche qui, occhio all’umore e ai rapporti con i colleghi, meglio non comprometterli anche se non vi sono così tanto simpatici! Le energie, verso metà pomeriggio, potrebbero calare, impegnatevi in mattinata!

Oroscopo Cancro, 28 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, qualcosina sembra potervelo garantire in questa giornata di giovedì, carissimi nati sotto il segno del Cancro! Forse, sarà infatti merito suo se il litigio con il partner si rivelerà piccolo e ininfluente!