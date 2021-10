Oroscopo Paolo Fox domani 28 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 28 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox il 28 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Ariete

L’inizio di questa vostra settimana, carissimi Ariete, si è rivelato più complicato del previsto da gestire, ma da questo giovedì potrete decisamente recuperare il terreno perso!

Occhio alle polemiche sul posto di lavoro, non fanno mai bene a nessuno, voi in primis. Un problema sembra richiedere un aiuto esterno, non perdeteci la testa dietro, sprecando anche il vostro tempo.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Leone

Amici nati sotto il segno del Leone, in questa giornata di giovedì sembra necessario che teniate un po’ a bada il vostro orgoglio che vi spinge ad infinite discussioni per ottenere la ragione, anche quando in realtà non ce l’avete. Le coppie che hanno tentennato negli ultimi giorni forse potrebbero trovarsi a litigare nuovamente, magari se dipendesse da voi potreste cercare di evitarlo.

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Sagittario

Secondo le letture degli astri di Paolo Fox in questa giornata di giovedì voi dovreste poter contare sulla buona Luna, cari Sagittario! In generale, il suo influsso vi permetterà di pensare con più lucidità al futuro, anche quello imminente, spingendovi a trovare alcune soluzioni ai problemi che vi interessano per rimettervi in carreggiata! Chiaritevi soprattutto con il partner, se fosse necessario.