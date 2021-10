Oroscopo Paolo Fox domani 28 ottobre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Cancro

Questa è una gran settimana per voi amici del Cancro, ormai l’avrete capito, ed anche questo giovedì sembra volerlo confermare!

Il recupero lavorativo diventa sempre più una necessità per voi, e ovviamente gli astri sembrano volervi aiutare pienamente! Novembre vi attende all’orizzonte con un paio di dubbi che potrebbero minare la vostra stabilità, meglio arrivare sicuri e decisi, senza esitazioni.

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Scorpione

Voi nati sotto il segno dello Scorpione sembrate dover affrontare due complicate giornate tra giovedì e venerdì, in cui sarà piuttosto facile per voi farvi trascinare dalla rabbia e dal nervosismo. Occhio soprattutto in famiglia, non è mai bello litigare con i propri cari. Se qualcosa proprio non vi andasse a genio, però, è ora di dirlo, chiaro e tondo, facendo anche valere le vostre ragioni ogni tanto!

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Pesci

Secondo Paolo Fox e sue letture degli astri e dei loro transiti, il giovedì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi Pesci, sarà ottimo per pianificare qualcosa per il futuro! Entro novembre, se riusciste ad iniziare un nuovo percorso, come una convivenza o un lavoro, nel corso del mese sarebbe interessato da degli importantissimi flussi! Tra pochi giorni sarà tutto più luminoso!