Oroscopo Paolo Fox domani 28 ottobre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 28 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 28 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Gemelli

Amici dei Gemelli, nel corso di questa giornata di giovedì ed anche in quella di venerdì, sembrate poter riuscire a riappacificarvi con qualcuno che per voi è molto importante!

La forza di volontà non vi manca, potreste facilmente impiegarla anche sul posto di lavoro! Se non foste soddisfatti della vostra professione, approfittate dell’influsso di Giove per cercare qualcosa di nuovo, prima che vada via!

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Bilancia

Le incomprensioni che avete trovato lungo il vostro percorso nelle ultime due giornate, cari nati sotto il segno della Bilancia, vanno chiarite una volta per tutte in questo giovedì! Anche se aveste lasciato da parte delle decisioni importanti che dovreste prendere, recuperatele e decidete, non ha senso procrastinare. La vostra coppia può recuperare terreno, ma meglio farlo prima di novembre.

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: Acquario

Tra giovedì e venerdì, secondo le letture dei transiti astrali di Paolo Fox, sembrate poter avvertire una maggiore stanchezza sulle vostre spalle, carissimi amici dell’Acquario. Avete, però, anche una gran voglia di fare tantissime cose, possibilmente nuove, che vi spingerà a cercare qualche stimolo in più. Non dategli troppo adito, siete troppo stanchi per farlo in questo momento ma presto potrete!