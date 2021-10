Oroscopo Paolo Fox domani 29 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 29 ottobre: Toro

Quella sensazione di agitazione che vi ha accompagnati giovedì, amici del Toro, sembra tornare ad essere ancora fastidiosa in questo venerdì, occhio.

Fate tutto con la necessaria calma, è importante che pensiate bene a cosa state facendo e a come potreste farlo meglio o più efficientemente. Una discussione amorosa troverà la sua soluzione, finalmente!

Oroscopo Paolo Fox 29 ottobre: Vergine

Cari nati sotto il segno della Vergine, la vostra giornata di venerdì sembra volervi spingere a trascorrere più tempo possibile con la vostra dolce metà! Il fine settimana sarà importantissimo per la vostra relazione, state organizzando qualcosa di romantico? Sennò fatelo, non ve ne pentirete sicuramente e chissà che riusciate a far evolvere il rapporto!

Oroscopo Paolo Fox 29 ottobre: Capricorno

Una giornata di venerdì, almeno secondo le letture di Paolo Fox, che darà il via ad un fine settimana veramente ottimo per voi amici del Capricorno! Se avete un problema in testa, magari scendete a patti con il fatto di non poterlo rivolere da soli, parlatene con il partner, i famigliari o un amido fidato, con un po’ d’aiuto sarà tutto più semplice!