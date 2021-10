Oroscopo Paolo Fox domani 29 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 29 ottobre: Ariete

Amici dell’Ariete, una fantastica energia e carica vitale caratterizzerà la vostra giornata di venerdì, rendendovi di fatto uno dei segni più forti e determinati in questo periodo!

Potrete facilmente superare delle notevoli difficoltà, magari nuove oppure che vi seguono da tempo. L’amore è in una fase di recupero, cercate di fare il possibile per renderlo più efficiente!

Oroscopo Paolo Fox 29 ottobre: Leone

Carissimi nati sotto il Leone, una giornata di venerdì segnata da un notevole orgoglio che non vi porterà a sentire ragioni da nessuno.

Forse, per questo, potrebbe essere meglio evitare litigi o discussioni, non sembrano poter portare nulla di positivo se non altri litigi. Sul lavoro sentite un po’ troppo peso sulle spalle, ma è solo stanchezza, non demordete.

Oroscopo Paolo Fox 29 ottobre: Sagittario

Qualcosa nella vostra vita, secondo Paolo Fox, non vi soddisfa proprio in questa giornata di venerdì, cari amici del Sagittario. Il dialogo non è ottimo, quindi magari è meglio lasciare un attimo perdere questa sensazione, perché tanto sembra essere irrisolvibile ora come ora. Una leggera distanza si intrometterà tra voi e il vostro partner stabile.