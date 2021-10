Oroscopo Bilancia domani 29 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 29 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Finalmente, amici della Bilancia, per questa settimana la Luna ha concluso il suo transito negativo nella vostra orbita celeste! Certo, forse in mattinata dovrete ancora fare un pochino di attenzione, ma il peggio ormai è passato! La seconda parte di questa giornata è veramente ottima, con un gran numero di pianeti dalla vostra parte che andrebbero decisamente sfruttati, prima di un periodo forse impegnativo.

Oroscopo Bilancia, 29 ottobre: amore

La posizione di Venere in questa giornata di venerdì, amici della Bilancia, sembra essere veramente ottima, in parte anche accompagnata dalla buonissima Luna!

La giornata amorosa sarà, quindi, decisamente ottima, con delle importanti gioie ad allietare voi amici impegnati del segno! Voi single, invece, sembrate poter conoscere diverse persone in serata, ma dovrete anche fare una scelta.

Oroscopo Bilancia, 29 ottobre: lavoro

Sotto il punto di vista lavorativo, carissimi Bilancia, questa giornata sembra procedere nel migliore dei modi, nonostante l’opposizione lunare in mattinata! Non causerà nulla di troppo brutto, solamente alcuni piccoli ritardi, o forse qualche complicazione nel chiudere un accordo o un contratto.

Nel pomeriggio potrete darvi veramente da fare, superando la mattinata fastidiosa!

Oroscopo Bilancia, 29 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra poter avere delle grandi influenze nella vostra giornata di venerdì, carissimi amici nati sotto la Bilancia. Questo, come spesso capita, però solamente perché tutto procede già benissimo!