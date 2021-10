Oroscopo Acquario domani 29 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Pessima la posizione che la Luna andrà ad assumere nei vostri confronti in questa giornata di venerdì, amici dell’Acquario. Si opporrà al sole, rendendovi parecchio inconcludenti, specialmente se aveste appuntamenti e impegni programmati. Sarà un influsso, però, fortemente limitato e piuttosto rapido, si risolverà prestissimo!

I pianeti che vi sostengono, infatti, sono veramente tanti, e il vostro procedere sereno!

Leggi l’oroscopo del 29 ottobre per tutti i segni:

Oroscopo Acquario, 29 ottobre: amore

Occhio, dunque, all’amore in questo periodo perché non sembra affatto essere sereno o positivo, ma anzi presentarvi parecchie sfide. Non immaginatele come sfide effettive, ma la vostra volontà e i vostri desideri verranno messi alla prova, anche solamente per farvi capire se effettivamente volete mantenere quella relazione.

A voi le conclusioni, carissimi Acquario, ma non prendete decisioni affrettate.

Oroscopo Acquario, 29 ottobre: lavoro

Tuttavia, state attenti anche alla sfera lavorativa perché sembra essere altrettanto fastidiosa, cari amici dell’Acquario. In generale, non sembrate poter stare dietro a tutte le cose avreste voluto fare, magari rimandando o facendo proprio saltare alcuni appuntamenti ed impegni.

Non preoccupatevi, non dovreste finire in nessuna pessima situazione, mentre tutto si risolverà prestissimo!

Oroscopo Acquario, 29 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere al vostro fianco in questo venerdì, anche se voi non sembrate poterla avvertire in modo tangibile, carissimi nati sotto l’Acquario. Sarà grazie a lei se riuscirete a non rovinare nessuna delle vostre sfere!