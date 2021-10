Oroscopo Scorpione domani 29 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, un cielo ancora leggermente complicato vi attende alle porte di questa giornata di venerdì, state attenti perché la Luna lascerà la vostra orbita, diventando negativa. Mercurio e Marte, inoltre, continuano ad opporvisi, suggerendo l’esigenza di andare avanti con calma e cautela, senza favi trascinare dall’impeto che vi metterebbe in qualche scomoda situazione, occhio.

Oroscopo Scorpione, 29 ottobre: amore

L’amore sembra essere attraversato, in questa giornata di venerdì, da un clima leggermente inconcludente tra voi e la vostra dolce metà, specialmente se doveste sciogliere un qualche dubbio o problema.

Siate cauti, lasciate stare il nervosismo e, soprattutto, cercate di prendervi il tempo che vi serve, non è facile farsi capire dal partner, o capirlo, quando la comunicazione è così compromessa.

Oroscopo Scorpione, 29 ottobre: lavoro

La giornata lavorativa, similmente, sembra attendervi alle porte di venerdì con una giornata leggermente complicata, in cui dovrete fare di tutto per evitare ulteriori problemi.

Con la giusta calma, l’avrete capito, tutto si può affrontare e risolvere, ma voi tendete a volere tutto subito e, soprattutto, come l’avevate immaginato. Sapete che non sempre è possibile, ma combattete comunque, carissimi Scorpione!

Oroscopo Scorpione, 29 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non avrà veramente nulla di buono o entusiasmante per voi in serbo in questa giornata di venerdì, carissimi nati sotto il segno dello Scorpione. Non dateci peso, non pensateci, e concentratevi su ciò che succede attorno a voi.