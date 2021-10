Oroscopo di domani 29 ottobre 2021. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di Domani

Oroscopo di domani 29 ottobre 2021.

Oroscopo Ariete

Una nuova posizione della Luna in questa giornata di venerdì, ma solo dal pomeriggio carissimi Ariete!

Oroscopo Toro

Cari Toro, la vostra giornata di venerdì sembra iniziare con una fantastica Luna da sfruttare! Un po’ di nervosismo continuerà a colpirvi, cercate di non dargli troppa importanza o peso, soprattutto in amore. Oroscopo di domani di 29 ottobre: leggi l’articolo completo

Oroscopo Gemelli

La mattinata di venerdì, per voi nati sotto il segno dei Gemelli, sembra essere leggermente sottotono, quasi inutile.

Oroscopo Cancro

La giornata che attende voi amici del Cancro alle porte di questo venerdì sembra essere piuttosto buona, con una grinta decisamente accentuata e utilissima per il lavoro! Anche la socievolezza è piuttosto accentuata!

Oroscopo Leone

Oroscopo Vergine

Il vostro venerdì sembra essere interessato da alcune ottime ore in mattinata, cari Vergine, peggiorando poi leggermente nel pomeriggio.

Oroscopo Bilancia

Oroscopo Scorpione

Un cielo forse un po’ troppo complicato accoglierà voi Scorpione in questa giornata di venerdì, state attenti.

Oroscopo Sagittario

Oroscopo Capricorno

Carissimi Capricorno, il venerdì che si aprirà di fronte a voi sembra volervi far un po’ desistere dal portare avanti alcune situazioni ostiche.

Oroscopo Acquario

Oroscopo Pesci

