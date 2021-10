Oroscopo Capricorno domani 29 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Una complicata mattinata potrebbe farvi leggermente desistere in questo venerdì, cari amici del Capricorno, ma dovete cercare di tenere duro. Forse, in alcuni momenti, potrebbe essere meglio che vi fermiate, senza agire e senza impegnarvi più di tanto in cose che sapete non poter portare avanti.

Sul lavoro la cautela sarà la vostra migliore arma, dovete stare attenti a non commettere errori. Occhio anche all’amore.

Oroscopo Capricorno, 29 ottobre: amore

La giornata amorosa di venerdì, cari Capricorno, sembra volervi spingere a riflettere su quanto siate disposti ad ascoltare approfonditamente il partner.

Siete molto esigenti e non riuscite a far tacere questa vostra parte, ma al contempo anche il partner è molto esigente e in voi non vede l’appoggio e l’ascolto necessario. Se ci teneste veramente, cercate di fare mente locale, ed ascoltate con cura.

Oroscopo Capricorno, 29 ottobre: lavoro

Sotto il punto di vista professionale, invece, la giornata non sembra poter essere per nulla efficiente e positiva, carissimi Capricorno. Non siete molto attenti a ciò che fate e le distrazioni sono veramente all’ordine del giorno, magari facendovi rischiare di far tracollare un qualche progetto.

Fermatevi, riflettete e siate cauti in ciò che fate, è meglio guardarsi bene dagli errori ora come ora.

Oroscopo Capricorno, 29 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna avrete capito essere particolarmente sottotono in questa giornata di venerdì, carissimi nati sotto il Capricorno. Seppur potreste averne un gran bisogno, dovete anche cercare di calarvela da soli ogni tanto.