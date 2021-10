Oroscopo Pesci domani 29 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

La giornata di venerdì per voi amici dei Pesci sembra garantirvi due transiti distinti della Luna, entrambi positivi ma differenti in giornata! La mattinata andrebbe sfruttata soprattutto sul posto di lavoro, per cercare di iniziare qualche nuova emozionante cosa, oppure per migliorare il clima e i rapporti in ufficio!

Il pomeriggio, invece, sarà più sereno per la vostra relazione stabile, ma non per i single.

Leggi l’oroscopo del 29 ottobre per tutti i segni:

Oroscopo Pesci, 29 ottobre: amore

All’amore, dunque, sembra importante che ci pensiate soprattutto nel pomeriggio, anche se nella realtà delle cose neppure la mattinata sembra pessima, solo sottotono per la relazione.

Sfruttate il pomeriggio, ma soprattutto la serata, qualcosa di romantico è sempre un’ottima idea! Voi single dei Pesci, invece, cercate di guardarvi bene dal provare quella conquista, ancora una volta sarà una delusione.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Pesci, 29 ottobre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, il momento migliore della giornata sarà proprio la mattina, anche se va detto che nell’effettivo non è così tanto probabile che otteniate qualche notevole traguardo, cari Pesci.

Comunque, grazie alla Luna avrete la possibilità di dare il via a qualche nuovo, importante, progetto che nel prossimo mese si concluderà, donandovi un fantastico successo!

Oroscopo Pesci, 29 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna sembra poter avere qualcosa di decisamente buono, ma forse intangibile, in serbo per voi venerdì, carissimi nati sotto i Pesci! Sta, però, a voi trovarlo e andargli incontro, non è chiaro cosa sia!