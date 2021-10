Oroscopo Toro domani 29 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Carissimi Toro, nel corso di questa giornata di venerdì dovreste cercare il più possibile di approfittare della buona posizione della Luna in mattinata. Nel pomeriggio diventerà, infatti, negativa, peggiorando il clima attorno a voi e, soprattutto, rendendovi più difficile esprimere ciò che provate a avete dentro.

Dagli ultimi giorni vi porterete dietro un po’ di nervosismo, state sempre attenti a non esplodere.

Oroscopo Toro, 29 ottobre: amore

La giornata amorosa di venerdì non sembra essere particolarmente gratificante, carissimi Toro, ma non per questo completamente negativa, non disperatevi! Voi che siete impegnati stabilmente non dovreste incappare in novità, ma solo in una generalizzata tranquillità, forse leggermente compromessa da quel nervosismo. Mentre, amici single, nulla sembra attendere voi, non impegnatevi.

Oroscopo Toro, 29 ottobre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la vita lavorativa in questo momento sembra procedere in maniera piuttosto tranquilla, seppur nel pomeriggio dovreste cercare di evitare o almeno ridurre al minimo i ritardi.

Va anche detto che tecnicamente sia Giove che Saturno sono negativi per voi, con il concreto rischio che finiate per farvi ingannare, magari firmando per una truffa o per un accordo ingiusto.

Oroscopo Toro, 29 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna ovviamente in questo contesto non sembra poter fare molto per voi, anche perché nella realtà delle cose potrebbero attendervi solo ben pochi problemi. Semplicemente non pensateci, carissimi nati sotto il Toro.