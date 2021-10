Oroscopo Capricorno domani 1 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

La posizione della Luna in questo lunedì non sembra essere esattamente buona, ma neppure pessima per fortuna! Attorno a voi il clima generale, però, si fa pesante e noioso, in una generale sensazione di noia e malinconia che porterà quasi inevitabilmente alcuni ritardi e contrattempi.

Mercurio è positivo nella vostra orbita, migliorando le vostre doti comunicative e, quindi, i vostri approcci sociali!

Oroscopo Capricorno, 1 novembre: amore

L’amore non sembra essere soggetto ad alcun particolare transito nel corso di questa giornata di lunedì, carissimi amici del Capricorno! In generale, dunque, se la vostra relazione procedesse tranquillamente, dovrebbe continuare a farlo, ma nel caso in cui siate soggetti ad una piccola crisi, forse vi toccherà litigare un po’.

Non dovreste avere nessun problema, però, a riportare velocemente la pace!

Oroscopo Capricorno, 1 novembre: lavoro

Tenete, tuttavia, a mente che queste non sono proprio delle buone giornate per l’impegno lavorativo, carissimi Capricorno. Potreste, forse, riuscire a concludere senza grandi difficoltà le classiche mansioni, magari facendo fare anche un paio di passi avanti a qualche progetto, ma senza particolari soddisfazioni.

In generale, comunque, cercate di evitare di concludere accordi o stipulare contratti, forse non sono vantaggiosi.

Oroscopo Capricorno, 1 novembre: fortuna

La fortuna, infine, qualcosa ce l’ha in serbo per voi anche in questa giornata di lunedì, amici nati sotto il segno del Capricorno! Sembra, infatti, che un’ottima notizia potrebbe giungere in giornata, siate vigili ed attenti!