Oroscopo di domani 1 novembre 2021. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo Ariete

Carissimi amici nati sotto il segno dell’Ariete voi dovreste vivere un lunedì non proprio entusiasmante, ma neanche pessimo.

Limitate le cose che volete fare, senza esagerare ed evitate soprattutto di litigare.

Oroscopo Toro

Nulla di sconvolgente dovrebbe attendervi in questo lunedì, cari amici del Toro, anche su una piccola incomprensione con la vostra dolce metà potrebbe rovinarvi l'umore. Il lavoro sembra soddisfacente!

Oroscopo Gemelli

Un difficile lunedì sta per aprirsi davanti a voi amici dei Gemelli, occhio a come vi muovete.

Non sembrate poter concludere nulla di effettivamente concreto, ma almeno l'amore sembra essere tranquillo!

Oroscopo Cancro

Occhio al vostro lunedì, cari Cancro, segnato dalla pessima posizione della Luna che porterà a galla alcune questioni con il vostro partner. Evitate i litigi, dal primo pomeriggio tutto dovrebbe migliorare!

Oroscopo di domani di 1 novembre: leggi l’articolo completo

Oroscopo Leone

Un ottimo cielo vi accoglierà in questo lunedì, amici del Leone, anche se un paio di fastidi dovreste aspettarveli. Un problema famigliare o amoroso vi attende, ma dovreste risolverlo piuttosto velocemente.

Oroscopo Vergine

Alcune gratificanti fortune sembrano attere voi amici nati sotto la Vergine in questa ottima giornata di lunedì! Forse però vi attende anche una qualche spesa da affrontare.

Sul lavoro vi attendono importanti accordi!

Oroscopo Bilancia

Un'interessante giornata vi attende alle porte di questo lunedì, cari Bilancia! Sembrate solo poter incappare in un qualche tipo di fastidio economico, ma il lavoro e l'amore procedono veramente a gonfie vele!

Oroscopo Scorpione

Occhio al vostro lunedì cari Scorpione perché seppur sembri essere una buona giornata, qualche piccolo fastidio vi attende.

Una qualche preoccupazione sembra poter rendere la vostra giornata lavorativa poco produttiva.

Oroscopo Sagittario

La Luna si presenterà al vostro cospetto, carissimi amici del Sagittario, in un angolo decisamente scomodo. Le cose attorno a voi, e il clima generale, non sembrano essere favorevoli causandovi una marcata infelicità.

Oroscopo Capricorno

Voi del Capricorno dovreste essere al cospetto di un lunedì ancora leggermente fastidioso ed impegnativo.

Il clima attorno a voi è pesante e noioso e potreste incappare facilmente in ritardi e contrattempi.

Oroscopo Acquario

Per voi dell'Acquario la posizione della Luna si tradurrà in alcune ottime occasioni! In generale dovrebbe scorrere tutto liscio e tranquillo, senza nessuna particolare gratificazione ad attendervi. Occhio agli inganni di Giove.

Oroscopo Pesci

Finalmente, amici dei Pesci, potrete dire addio al pessimo influsso di Venere nei vostri piani astrali! Potreste riuscire a risolvere con semplicità un qualche problema che ha interessato la vostra coppia in questo lunedì!

