Oroscopo Paolo Fox domani 1 novembre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 novembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 1 novembre: Ariete

Questo mese sembra essere veramente bellissimo per voi amici dell’Ariete, o almeno si aprirà con un fantastico cielo!

Le possibilità non mancheranno, ma dovrete sfruttarle e soprattutto impegnarvi molto! I risultati arriveranno concretamente verso maggio, ma per ora è importate sistemare alcune di quelle difficoltà che ci sono in ballo.

Oroscopo Paolo Fox 1 novembre: Leone

Una settimana che si apre con un lunedì in cui voi carissimi nati sotto il Leone sembrate sentirvi leggermente giù di corda.

Il rischio di perdere le staffe, e dunque litigare con qualcuno, è piuttosto alto ed accentuato, fate almeno in modo che non sia con il partner. Sul lavoro occorrerà avere molta pazienza, fuorché non sentiate che sia ora di cambiare pagina.

Oroscopo Paolo Fox 1 novembre: Sagittario

Nonostante la posizione favorevole di Venere, secondo le letture degli astri di Paolo Fox, questa giornata di lunedì sarà leggermente agitata per voi cari Sagittario, occhio. Avvertite infatti di avere degli obbiettivi diversi dal vostro partner, trovandovi leggermente in disaccordo. Forse è solo il caso di parlarne con tranquillità, magari una soluzione c’è!