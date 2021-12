Oroscopo Leone domani 18 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, occhio ai transiti astrali che vi toccherà affrontare in questa giornata di sabato, perché sarete colpiti dalla negatività di Mercurio e del Sole. In generale, dovrebbero essere un ostacolo per la vostra vita lavorativa, non permettendovi di essere efficienti come vorreste.

In amore, invece, tutto scorre decisamente bene, permettendovi di consolidare il rapporto.

Oroscopo Leone, 18 dicembre: amore

Ottimo, insomma, quello che attende voi amici del Leone impegnati stabilmente, nel corso di questo sabato! La giornata amorosa sembra pregna di importanti soddisfazioni e forse vi sentirete vicini alla vostra dolce metà come non capitava da tempo!

Sfruttate questa giornata per consolidare il vostro rapporto, soprattutto se ultimamente vi foste trovati in mezzo ad una faticosa crisi.

Oroscopo Leone, 18 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, la giornata di sabato non sembra volerlo particolarmente favorire.

Occhio, cari Leone, perché a causa di alcune quadrature vi sarà difficile porre la giusta attenzione in ciò che fate, in un contesto di generale scarsa produttività.

Se vi fosse possibile, evitate il lavoro e organizzate qualcosa di bello da fare, che vi permetta di sentirvi felici e sereni!

Oroscopo Leone, 18 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, non avrà nessun particolare ruolo nella vostra giornata di sabato, carissimi nati sotto il segno del Leone. Nulla di grave, perché comunque la giornata non vi dovrebbe mettere in nessuna brutta occasione difficile da gestire!

