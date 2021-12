Oroscopo Leone domani 21 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 21 dicembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Un ottimo momento di recupero sembra attendere voi carissimi Leone all’orizzonte di questa nuova giornata di martedì! Il Sole inizia ad essere vantaggioso per voi, infondendovi una nuova sicurezza in voi stessi e una buonissima volontà nel fare tutte le cose al meglio! Occhio solamente che Marte e Mercurio che sembrano essere leggermente noiosi per voi, riducendo le energie e rallentandovi.

Oroscopo Leone, 21 dicembre: amore

La giornata amorosa che vi accoglierà in questo martedì sembra essere piuttosto serena, pur essendo, però, priva di grandi novità o opportunità. Nel caso siate impegnati, cercate di lavorare sull’intesa con il partner, magari con un regalo in serata o organizzando qualcosa di romantico!

Mentre, voi single del Leone dovreste confessare i vostri veri sentimenti alla persona che vi piace!

Oroscopo Leone, 21 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, il lavoro questa giornata di martedì sarà colpita dall’opposizione di Marte e Mercurio che creano qualche notevole fastidio.

Le idee che vi animano non sono affatto buone, meglio che le teniate per voi, mentre anche le energie non sono esattamente al massimo, rallentando notevolmente il vostro procedere.

Siate cauti ed evitate di essere sbrigativi.

Oroscopo Leone, 21 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere un granché in serbo per voi nel corso di questa giornata di martedì, cari nati sotto il Leone. Tuttavia, questo solamente perché non c’è nulla di effettivamente negativo ad attendervi!

