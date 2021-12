Oroscopo Pesci domani 21 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

La Luna, nel corso di questo martedì, sarà piuttosto favorevole riducendo anche l’influsso negativo di Venere!! Ecco, dunque, che il clima generale attorno a voi sembrerà decisamente sereno, con una nuova voglia di uscire e divertirvi, anche se va detto che forse qualche piccolo problema potrebbe interessare la vostra vita di coppia, o famigliare, ma presto arriveranno delle ottime soluzioni!

Oroscopo Pesci, 21 dicembre: amore

La giornata amorosa che vi attende alle porte di questo martedì sembra poter essere piuttosto tranquilla, o quanto meno inizia a migliorare! Se negli ultimi giorni aveste affrontato un qualche tipo di litigio, le soluzioni non arriveranno immediatamente, ma dovrete continuare ad impegnarvi, trovandole solo con i giusti sforzi.

Amici single, per ora gli astri non sembrano promettervi nulla.

Oroscopo Pesci, 21 dicembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo la giornata che vi attende sembra poter essere piuttosto tranquilla, regalandovi anche un paio di piccole soddisfazioni!

Cercate solo di prestare la giusta attenzione a ciò che fate e a quello che decidete, perché l’opposizione di Mercurio sembra rendere la vostra mente poco lucida, magari spingendovi ad accettare qualcosa che non è veramente vantaggioso.

Oroscopo Pesci, 21 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, in questa tutto sommato buona giornata di martedì non sembra avere nulla di concreto in serbo per voi, cari nati sotto i Pesci. Forse, però, potrebbe avere influenza su quel clima che vi circonda!

