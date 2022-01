Oroscopo Acquario domani 20 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 20 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Acquario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

Carissimi amici dell’Acquario, una giornata veramente fantastica vi attende alle porte di questo giovedì! In particolare, sarà la sfera lavorativa a garantirvi buone soddisfazioni, grazie all’importante supporto di Mercurio! Evitate solo di riempirvi di impegni per non rischiare di doverne lasciare qualcuno indietro.

Voi single, forti di Venere, forse riuscirete a fare qualche passo avanti!

Oroscopo Acquario, 20 gennaio: amore

Amici single dell’Acquario, la presenza di Venere, unita al buon Marte, sembra suggerire che potreste ottenere quello che da tempo cercate, in questo giovedì! Tuttavia, la Luna rende le cose più complicate rendendo incerti i vostri piani e rischiando di farveli saltare, occhio. Voi che siete impegnati, invece, dovreste vivere una tranquilla giornata di armonia con il partner.

Oroscopo Acquario, 20 gennaio: lavoro

La sfera lavorativa, però, sembra essere decisamente al massimo della forma per voi carissimi Acquario! Dovreste essere produttivi, attivi e vogliosi di impegnarvi, di prendervi sulle spalle mansioni, compiti e responsabilità!

Ma occhio, perché se vi riempiste di impegni e idee, allora il rischio che alcuni di questi falliscano crescerebbe di parecchio, meglio fare poco ma bene!

Oroscopo Acquario, 20 gennaio: fortuna

La fortuna sembra, infine, essere abbondantemente presente nella vostra bella giornata di giovedì, amici nati sotto l’Acquario!

Non sembrano attendervi grandissime o emozionanti sorprese, quanto piuttosto sarà artefice del vostro bellissimo e splendete umore!

