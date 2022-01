Oroscopo Bilancia domani 20 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 20 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Voi amici della Bilancia dovreste essere al cospetto di un giovedì abbastanza piacevole! Occhio, però, perché l’aspetto di Mercurio non sembra essere particolarmente buono per il lavoro, causandovi un paio di fastidi. Al contempo, Venere e Marte sembrano essere veramente ottimi, uniti anche alla buona Luna!

Grazie a loro energie e grinta non vi mancheranno affatto, datevi da fare!

Oroscopo Bilancia, 20 gennaio: amore

L’amore sembra essere particolarmente gratificato nel corso di questo giovedì! Voi che siete impegnati, non perdete l’occasione per organizzare qualcosa di bello con il partner! Voi single della Bilancia, invece, se foste già innamorati, cogliete la palla al balzo e provare a dichiararvi. Se non dovesse andare bene, almeno sareste arrivati ad un punto di ripartenza, fatevi forza!

Oroscopo Bilancia, 20 gennaio: lavoro

Sul lavoro sembrate poter essere abbastanza produttivi, o almeno potete riuscire a concludere tutte le cose fondamentali che dovreste seguire!

Mercurio sembra volervi rendere le cose leggermente più ostiche, facendovi incappare in un paio di fastidiosi problemi lungo il vostro percorso. Nulla di troppo grave e non sembrate poterne subire dei contraccolpi, ma state comunque attenti.

Oroscopo Bilancia, 20 gennaio: fortuna

La fortuna è abbastanza forte nella vostra orbita in questa giornata di giovedì, carissimi amici nati sotto la Bilancia!

Non sembra, però, voler avere un’influenza diretta in qualche campo, quanto piuttosto volervi donare calma e tranquillità, comunque ottime!

