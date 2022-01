Oroscopo Leone domani 20 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari amici del Leone, nel corso del vostro giovedì la Luna sarà piuttosto brutta per voi. Non dovreste sentirvi particolarmente in forma o vogliosi di impegnarvi, in nessuna cosa, dal lavoro ai rapporti. Nervosismo e agitazione saranno pressanti e renderanno difficile per voi star dietro a tutte le cose che dovreste fare.

Un generale senso di monotonia permeerà la vostra relazione stabile.

Leggi l’oroscopo del 20 gennaio per tutti i segni:

Oroscopo Leone, 20 gennaio: amore

Occhio alla vostra sfera amorosa di giovedì, anche se la situazione, per voi coppie stabili, di per sé dovrebbe essere piuttosto tranquilla, senza che nessun particolare stravolgimento. Evitate di sollevare polveroni e di fare inutili storie per nulla. Voi single del Leone, invece, cercate solo di non riporre troppe illusioni e speranze nella possibilità di trovare l’amore in questa giornata.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Leone, 20 gennaio: lavoro

Il lavoro, invece, sarà soggetto al nervosismo che dovrebbe interessarvi in giornata, cari Leone. Il rischio concreto è di litigare con la persona sbagliata, rischiando anche magari il posto di lavoro.

Tuttavia, oltre a questo, occorre che vi organizziate bene, evitando di tralasciare un qualche impegno o scadenza, e soprattutto decidendo cosa fare, non potete seguire tutto.

Oroscopo Leone, 20 gennaio: fortuna

La fortuna non sembra essere particolarmente presente in questa vostra leggermente faticosa giornata, cari nati sotto il segno del Leone.

Come al solito, nulla di cui dobbiate preoccuparvi, andate solo avanti sulla vostra strada senza troppi pensieri.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!