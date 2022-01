Oroscopo Sagittario domani 24 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 24 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Per voi del Sagittario sembra aprirsi una giornata di lunedì con una Luna che illuminerà la vostra vita amicale, facendovi sentire veramente molto bene negli approcci con gli amici di sempre! Forse in amore dovrete fare i conti con una leggera gelosia, probabilmente immotivata e che non dovreste nutrire, ma affrontare e superare.

Il lavoro procede, senza grandi passi avanti rispetto al successo.

Oroscopo Sagittario, 24 gennaio: amore

Occhio, insomma, alla vostra vita amorosa che sembra essere colpita da una vostra immotivata gelosia nei confronti del partner. State attenti, carissimi Sagittario, a non nutrirla, facendola crescere fino al punto in cui non riuscirete più a superarla. Piuttosto, parlatene con il partner, potreste giungere ad una buona conclusione, rendendovi conto che si tratta probabilmente di un malinteso.

Oroscopo Sagittario, 24 gennaio: lavoro

Quanto dovrebbe, invece, attendervi sul posto di lavoro sembra essere una giornata piuttosto tranquilla, ma priva di grandi soddisfazioni, cari Sagittario.

Non vale quasi la pena che vi impegniate a fondo, non riuscireste a fare grandi cose e finireste probabilmente solo per stancarvi eccessivamente. Seguite solo le cose semplici, penserete poi in un altro momento al resto.

Oroscopo Sagittario, 24 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata di lunedì non sembra volervi garantire nulla di particolarmente grosso o concreto, ma forse qualcosa di piccolo si, cari nati sotto il segno del Sagittario! Occhi aperti, ma non riponeteci troppe speranze.

