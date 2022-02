Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 23 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 23 febbraio per i nati sotto il segno del Sagittario vede l’arrivo della Luna nel vostro segno, un momento importante perché capace di portarvi molta forza e alcune indicazioni per come continuare il vostro percorso! La vostra volontà di continuare a perseverare agli occhi degli altri sembra invincibilità, per questo sembrate sempre molto attivi anche se il tempo passa!

Avete sempre il desiderio di mettervi in gioco e sfidare ciò che già conoscete per andare oltre vi garantisce sempre di stare un passo avanti! Presto i pianeti vi daranno ancora più spazio, quando anche Mercurio troverà il bell’aspetto della Luna e vi porterà buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 23 febbraio: amore

Nelle questioni di cuore, cari Sagittario, siete impegnati da un po’ a trovare il vostro riferimento, già da domani potrebbero arrivare nuovi incontri, che sono favoriti da queste stelle promettenti! Le soddisfazioni arriveranno da marzo, che sarà un mese molto intrigante grazie ad una Venere attiva, tutto ciò che nasce in questo periodo può trovare il suo spazio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 23 febbraio: lavoro

L’influenza di un Giove un po’ dispettoso vi ha dato un po’ fastidio questo mese sul lavoro, cari Sagittario! Non è stato facile conquistare il vostro posto e ora siete un un momento in cui cercate di avere di più.

Sfruttate un Mercurio attivo per raccogliere le idee, maggio per voi sarà il mese decisivo per portare avanti nuovi progetti!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 23 febbraio: fortuna

Le stelle continuano a portarvi un momento intrigante, anche se si tratta più di un periodo di quiete, prima di ripartire in quarta già dal prossimo mese!

Cari Sagittario, sfruttate questi giorni di non troppe sorprese per fare il punto della situazione, avrete tempo da marzo per dare la spinta decisiva a ciò che state organizzando adesso.

