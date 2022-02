Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 23 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 23 febbraio per i nati in Scorpione stimola l’uso dell’intuito, perché ci sono questioni che forse vi stanno facendo pensare più del dovuto, sensazioni che qualcuno sia in conflitto con voi oppure che vi troviate esclusi da alcune amicizie.

Non è detto che tutti siano contro di voi, forse anche voi avete poca voglia di essere circondati da persone in questo momento, avete voglia di novità e ciò che vi circonda vi rende un po’ insofferenti! I pianeti comunque rimangono in buona posizione e avete appena lasciato una Luna nel vostro segno, sfruttatela al massimo per capire bene come muovervi in futuro, vi serve chiarezza!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 23 febbraio: amore

In amore, cari Scorpione, potreste dover intavolare un discorso, forse un chiarimento e se è davvero necessario, il consiglio di Paolo Fox è di rimandare i confronti a questo week end! Venere è ancora nel segno, ma voi avete bisogno di affrontare una questione alla volta ultimamente e anche da domani è bene mantenere l’equilibrio nei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 23 febbraio: lavoro

Potreste sentirvi un po’ sulla difensiva anche nel lavoro, cari Scorpione, siete sempre molto combattivi, ma ricordate che non tutto va preso di punta e portato al tavolo delle discussioni!

In ogni caso avete un cielo che protegge l’ambizione e voi vi sentite pronti a fare un passo in avanti già da tempo, puntate al prossimo obiettivo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 23 febbraio: fortuna

Anche da domani abbraccerete i cambiamenti, cari Scorpione, questo è un periodo in cui bisogna abituarsi a scoprire cose nuove ogni giorno!

Sono in arrivo novità, in attesa dell’influenza di Giove agli inizi di marzo, che sarà attivo proprio nel campo del lavoro, cercate di sgombrare la mente e prepararvi al meglio a seguire i vostri progetti.

