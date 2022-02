Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 23 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 23 febbraio per i nati sotto il segno della Vergine ricorda che continua un periodo misto tra opportunità di successo e giorni di agitazione. Forse in questi giorni avete affrontato qualche problema personale e ora vi ritrovate nella posizione delicata di dover spiegare e giustificare a chi vi ha colto in fallo!

Il cielo per l’amore però rimane ottimo, se siete disposti a togliere un po’ di intensità dai rapporti e vivere con più entusiasmo e impulsività sarete ricompensati. Giove è in opposizione e questo potrebbe avere un’influenza sul vostro nervosismo, ma non dovete scordare che ci sono ambiti in cui potete eccellere, non lasciatevi andare troppo nel voler chiudere o dire qualcosa che potrebbe farvi pentire in futuro!

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 23 febbraio: amore

Le stelle sono positive in amore, cari Vergine, anche se qualcuno ultimamente vi ha fatto arrabbiare c’è spazio per provare belle sensazioni e puntare anche a rapporti non troppo definitivi! Se avete deciso di allontanarvi da una relazione lo avete fatto perché vi sembrava di rimanere troppo fermi, se siete sicuri della vostra scelta sarà più facile voltare pagina.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 23 febbraio: lavoro

Sul lavoro ci possono essere risvolti interessanti, cari Vergine, potete fare tutto: andare avanti e continuare sul vostro percorso e anticipare delle cose che avevate già pianificato oppure combattere per difendere le vostre scelte.

Tenete presente che ciò che pensate potrebbe essere preso davvero in considerazione o diventare un’arma nelle mani di chi non è sicuro di ciò che fate!

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 23 febbraio: fortuna

Avete vissuto attimi di intensa forza le prime due settimane del mese, adesso è bene agire solo dopo un’attenta riflessione! Ci va prudenza, perché questi alti e bassi possono comportare confusione e un po’ di stanchezza. Cercate di non abbandonarvi a dei piccoli errori che potrebbero mettervi in una posizione difficile!

