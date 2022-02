Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 23 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 23 febbraio per il segno del Capricorno sottolinea la necessità di fare delle scelte, siete molto impegnati in questi giorni a trovare le risposte che cercate, forse vi ritroverete anche a discutere con qualcuno per questo motivo!

La forza di Giove potrebbe aiutarvi a trovare un modo per ottenere ciò che volete, ma il consiglio di Paolo Fox rimane quello di non esagerare, perché tra qualche mese i transiti nel vostro segno cambieranno, se dovete raggiungere uno scopo, meglio farlo adesso! Ci vuole un po’ di impegno anche nel capire che è necessario mediare da domani, in ogni caso il cielo in amore rimane positivo con buone occasioni per le relazioni tra un paio di giorni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 23 febbraio: amore

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 23 febbraio: lavoro

Il cielo in amore, cari Capricorno, vede un ribaltamento rispetto alle condizioni lavorative, avete da tempo una Venere molto attiva nel segno, quindi se state ancora cercando un sentimento forse è il caso di capire come vi ponete nei confronti delle emozioni!

Avrete più possibilità di vivere belle sensazioni durante il week end, la serenità vi serve per apprezzare questo momento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 23 febbraio: fortuna

Anche se site sempre molto forti nel portare avanti le vostre convinzioni, il consiglio da domani è quello di ammorbidirvi un po’ cari Capricorno! Ci vuole un po’ di lavoro per farvi scivolare addosso alcune questioni, perché non potete lasciare che le problematiche vi facciano dimenticare gli affetti o le buone occasioni!

Scegliete di agire considerando le vie di mezzo, sarà più facile trovare soluzioni.

