Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 24 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 24 febbraio per i nati sotto il segno dell’Acquario porta una bella vitalità, da un paio di giorni avete una bella energia, va sicuramente meglio rispetto all’inizio della settimana! Pensate positivo, perché dal prossimo mese avrete nuove possibilità e voglia di fare nuove conoscenze.

L’influenza della Luna vi allontana dalle battaglie, anche se come tutti i segni d’aria potreste incontrare giornate un po’ pesanti, state evolvendo verso un cielo più chiaro e meno confuso! Il transito di Mercurio vi permette di vedere il futuro in modo più concreto, approfittate della sua presenza per carpire qualche buona opportunità, siete finalmente in grado di gestire anche ciò che vi dava pensieri in più durante le scorse settimane.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 24 febbraio: amore

Sono in arrivo delle stelle più che interessanti verso questo fine settimana, cari Acquario, se avete una relazione o una persona a cui tenete al vostro fianco potrete godere di bei momenti già da domani! I nuovi incontri possono regalarvi belle emozioni, con l’arrivo di Venere tra qualche giorno, le passioni sono vicine e chi non trova soddisfazione ora potrà guardarsi intorno con più facilità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 24 febbraio: lavoro

In ambito lavorativo se avete sviluppato la vostra ambizione con intelligenza avrete possibilità di fare passi avanti e dimostrare ciò di cui siete capaci!

È tempo di avanzare con i progetti e pensare positivo, se avete fatto qualcosa che non vi ha convinto potreste risentire di queste scelte, con questo cielo libero da grosse nubi tutto potrà trovare una risoluzione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 24 febbraio: fortuna

Se avete appena concluso delle giornate in cui avete dovuto affermare le vostre posizioni, da domani cari Acquario, torna una nuova spinta verso il recupero! Avete tanta voglia di tornare a farvi valere, a mettervi in gioco. Dal prossimo mese sono in arrivo tante occasioni nuove grazie ai pianeti che proteggeranno questo vostro nuovo percorso.

