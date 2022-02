Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 24 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 24 febbraio per i nati sotto il segno della Vergine ricorda che avete sicuramente delle soddisfazioni in questi giorni che vi mettono di buonumore, ma voi non vi esponete mai in prima persona, non avete bisogno di primeggiare o di farvi notare.

La stima per voi stessi rimane, ma non vi piace mettere in mostra troppo cosa sapete fare… c’è ci fa fatica a capirvi, che vi scambia per ciò che non siete. Anche per questo potreste vivere dei momenti tesi, momenti in cui non volete proprio fare delle cose e per questo arrivate a litigare con chi vi sta vicino! Il week end porterà momenti positivi in più che vi serviranno per ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 24 febbraio: amore

In amore, cari Vergine, potreste avere già fatto delle nuove conoscenze, forse c’è qualcuno che ha catturato il vostro interesse, soprattutto se siete giovani, potreste voler approfondire nuovi rapporti che vi fanno venire voglia di cambiare qualcosa in meglio! Ci vuole prudenza comunque in famiglia, fino a venerdì, potrebbero esserci delle discussioni e la situazione richiede calma.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 24 febbraio: lavoro

C’è sufficiente energia per portare avanti i vostri progetti, ma se dovete decidere qualcosa meglio farlo ora, cari Vergine! Siete sicuramente in grado di sfruttare la vostra diplomazia in questi giorni, proprio perché vi servirà anche in amore, attenzione però a come vi esprimete, meglio dosare bene le parole per risolvere invece di complicare!

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 24 febbraio: fortuna

In questa situazione un po’ agrodolce, carissimi Vergine, ci sarà da apprezzare ciò che arriva e cercare di limitare gli scontri, per domani in particolare è meglio non aggravare situazioni, la giornata rischia di essere elettrica e non vale la pena cedere per poi tornare sui vostri passi dopo aver esagerato.

