Oroscopo Paolo Fox Leone domani 24 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 24 febbraio per i nati sotto il segno del Leone ricorda che ogni tanto si attiva Saturno opposto, che forse è un segno di ripartire, cambiare stile di vita, per i giovani può voler dire invece prendere una decisione e magari scegliere di affrontare il mondo da soli, trovare casa! Il benessere e in generale la voglia di stare meglio inizia già da domani, intanto avete superato questi primi giorni della settimana, che potevano riportarvi un po’ di cattivo umore, da ora in avanti potete pensare ad un futuro professionale o a far progredire l’amore. Non esagerate in ogni caso con gli sforzi, è sempre meglio andare in cerca della versione più semplice, tra tutte le soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 24 febbraio: amore

In amore sapete già, cari Leone, che questo è il momento di chiarire e riportare in alto i sentimenti! Evitate i rapporti che non sono vissuti alla luce del sole, che non vi danno una certezza che per voi è necessaria, questa situazione non potrà durare a lungo e a marzo dovrete decidere se continuare oppure no con una relazione a metà.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 24 febbraio: lavoro

In ambito lavorativo ci vuole ancora pazienza, affrettare i tempi non vi aiuterà a capire prima in che direzione muovervi, anzi rischia di confondervi un po’! Avete voglia di riscatto, ma conviene aspettare la primavera se state pensando a dei grossi cambiamenti.

Cercate anche di limitare gli scontri, almeno fino alle prime due settimane di marzo, perché gli stimoli possono anche portare momenti di irritazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 24 febbraio: fortuna

Da domani potreste guadagnare qualcosa in più nella salute o in generale nel benessere, combattere sempre con un pianeta come Saturno in opposizione può portare un po’ di stanchezza, ma ricordatevi che a voi piace trovarvi nel bel mezzo dell’azione!

A questo proposito cercate di circondarvi di persone che capiscono ciò che siete e vi apprezzano!

