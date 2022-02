Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 24 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 24 febbraio per il segno del Capricorno consiglia di liberarvi da tutto ciò che in questi mesi vi ha fatto dubitare di voi stessi, forse avete avuto dei rapporti con chi non credeva in voi, in ogni caso non è questo il momento per non agire! Sistemare le cose e capire come procedere, soprattutto in campo lavorativo è essenziale proprio ora, perché più avanti avrete meno possibilità di scegliere con tranquillità.

In amore trovate meno fermento, Venere è sempre attiva e la sua buona influenza vi porta a continuare a valorizzare i rapporti personali, domani potrebbero arrivare delle discussioni, ricordate di sfoderare tutta la vostra diplomazia, vi serve mediare per comunicare i vostri desideri.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 24 febbraio: amore

Questo week end potrebbe essere il momento giusto per sistemare delle situazioni di coppia, riflettere, cari Capricorno, potrebbe darvi delle belle risposte su come risolvere! In ambito famigliare avete l’opportunità di tenere a bada anche le questioni più spinose, Venere è sempre pronta a darvi il sostegno che vi serve.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 24 febbraio: lavoro

Sul lavoro avrete la necessità di rivedere degli accordi, c’è bisogno di recuperare terreno, cari Capricorno, per alcuni di voi sarà necessario utilizzare tutta la buona volontà di cui disponete, per ottenere di più di quello che già avete!

Se negli ultimi mesi la professione vi ha causato fastidi, vi accorgerete in questi giorni da cosa potevano derivare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 24 febbraio: fortuna

Ricordatevi di trovare dello spazio per voi stessi, tra tutte le cose che cambiano e le decisioni da prendere, cari Capricorno, vi accorgerete che se qualcuno vi ha fatto del male non è obbligatorio cercare di salvare qualcosa che non funziona più!

Trovare il modo per avere garanzie in questi giorni potrebbe aiutarvi nel trovare della calma in più.

