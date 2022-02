Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 24 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 24 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia prevede ancora novità in arrivo per quanto riguarda i sentimenti, almeno fino a venerdì. Negli ultimi giorni avete cercato appoggio, perché sono stati giorni in cui avete dovuto sfoderare tutta la vostra forza di volontà!

Chi non ha attuato un cambiamento è probabile che adesso senta di dover rivivere le cose in una routine un po’ noiosa, ma avete sviluppato una bella capacità comunicativa e finalmente avete spazio per esprimervi e dire ciò che vi piace e cosa volete cambiare! Verso il week end meglio non cedere a qualche tensione in amore.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 24 febbraio per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 24 febbraio: amore

In amore, cari Bilancini, bisogna cercare di non cedere troppo alla gelosia! Il periodo è molto favorevole per fare nuovi progetti, ma ci saranno momenti tesi da superare prima di arrivare al bel cielo di marzo, con una Venere finalmente dalla vostra parte. Se dovete risvegliare un sentimento, fino a venerdì avete tempo di dedicarvi alle relazioni.

Curioso di sapere come andrà il 2022?

Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 24 febbraio: lavoro

Sul lavoro potreste avere qualche dubbio, cari Bilancia ma avete riscoperto una certa diplomazia ultimamente, abbandonata la voglia di arrabbiarvi, state lavorando per tenere tutto in equilibrio! Domani rimane un bel giorno per avanzare le vostre richieste, se ci pensate da tempo, il consiglio di Paolo Fox è quello di sfruttare il momento per concretizzare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 24 febbraio: fortuna

Come per altri segni, cari Bilancia, anche per voi marzo sarà più che decisivo, sia in amore, che sul lavoro!

Avete superato molte sfide in questi primi due mesi dell’anno, ma avete anche imparato che anche se non vi piace cambiare o avere sorprese siete perfettamente in grado di agire anche contro le avversità! Ed ogni tanto non è un male chiedere aiuto.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!